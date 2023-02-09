Hatay'da anne ile bebeği 89 saat sonra kurtarıldı
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde enkaz altında kalan anne ile bebeği 89 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde enkaz altında kalan anne ile bebeği 89 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekipler hummalı çalışmalarına aralıksız devam ederken güzel bir haber daha geldi. Depremden 89 saat sonra anne ile bebeği 10 dakika arayla sağ olarak kurtarıldı. Kurtarılma sonrası ekiplerin sevinci kameraya anbean yansıdı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel