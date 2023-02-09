Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da anne ile bebeği 89 saat sonra kurtarıldı

Yerel Haberler

Hatay'da anne ile bebeği 89 saat sonra kurtarıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde enkaz altında kalan anne ile bebeği 89 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde enkaz altında kalan anne ile bebeği 89 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekipler hummalı çalışmalarına aralıksız devam ederken güzel bir haber daha geldi. Depremden 89 saat sonra anne ile bebeği 10 dakika arayla sağ olarak kurtarıldı. Kurtarılma sonrası ekiplerin sevinci kameraya anbean yansıdı. - HATAY

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Samandağ Hatay Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title