Hatay'da 96 saat sonra enkaz altından çıkartılan 8 yaşındaki Asya'nın ilk sözü "Bismillahirrahmanirrahim" oldu Yerel Haberler Hatay'da 96 saat sonra enkaz altından çıkartılan 8 yaşındaki Asya'nın ilk sözü "Bismillahirrahmanirrahim" oldu Hatay'da çöken 4 katlı binanın enkazında kalan 8 yaşındaki Asya Dönmez, 96 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Hatay'da 96 saat sonra enkaz altından çıkartılan 8 yaşındaki Asya'nın ilk sözü "Bismillahirrahmanirrahim" oldu HATAY - Hatay'da çöken 4 katlı binanın enkazında kalan 8 yaşındaki Asya Dönmez, 96 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Asya enkazdan çıkartıldıktan sonra ilk dediği kelime "Bismillahirrahmanirrahim" oldu. Hatay'ın Antakya ilçesinde deprem sonrası 4 katlı bir binanın enkazı altında kalan 8 yaşındaki Asya Dönmez, 4 saatlik kurtarma çalışmasının ardından Kütahya İtfaiyesi ekipleri tarafından 96 saat sonra kurtarıldı. Ekipler, yerle bir olan 4 katlı apartmanda adeta zamanla yarıştı. Asya Dönmez, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Öte yandan 96 saat sonra enkazdan çıkartılan Asya'nın ilk dediği kelime "Bismillahirrahmanirrahim" oldu. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Hatay Asya Genel Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Hatay'da 96 saat sonra enkaz altından çıkartılan 8 yaşındaki Asya'nın ilk sözü 'Bismillahirrahmanirrahim' oldu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.