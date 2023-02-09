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Hatay'da 6 yaşındaki Fatma 61 saat sonra kurtarıldı

Yerel Haberler

Hatay'da 6 yaşındaki Fatma 61 saat sonra kurtarıldı

Hatay'da depremde yıkılan binanın enkazında kalan 6 yaşındaki Fatma, 61 saat sonra kurtarıldı.

Hatay'da depremde yıkılan binanın enkazında kalan 6 yaşındaki Fatma, 61 saat sonra kurtarıldı. Küçük Fatma ambulansla alınırken, elini tuttuğu yakınlarına, "Ne olur yanıma birisi gelsin" diye seslendi.

Hatay'da deprem sonrası Konya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin UMKE ve askerlerle birlikte Kunduracı Abbuş Sokak'ta yürüttüğü arama kurtarma çalışmasında 6 yaşındaki Fatma Açıkgöz'e ulaşıldı. Yapılan çalışmalarla küçük Fatma enkazdan çıkartılarak sedyeye alınıp ambulansa taşındı. Kurtarma ekipleri ve çalışmaları takip eden Fatma'nın yakınları büyük sevinç yaşadı. Fatma, sedyeyle ambulansa taşınırken elini tuttuğu yakınına "Ne olur yanıma birisi gelsin" diye seslendi.

Konya Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri şu ana kadar 103 kişiyi enkazdan canlı çıkardı. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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