Hatay'da Sessiz Yürüyüşle Yaşamını Yitirenler Anıldı

Burcu Özkaya Günaydın

(HATAY) -6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşanan Hatay'da yaşamını yitirenler sessiz yürüyüşle anıldı.

Türkiye tarihinin en yıkıcı felaketlerinden biri olarak kayda geçen 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında, Hatay'da yaşamını yitirenler için anma etkinlikleri düzenleniyor.

Sessiz Yürüyüş yapıldı

Buradayız Hatay Derneği ile Hatay Akademi Senfoni Orkestrası tarafından organize edilen ve bugün başlayan programlar, 7 Şubat'a kadar Antakya'da gerçekleştirilecek.

Necmi Asfuroğlu Lisesi önünden başlayan "Sessiz Yürüyüş"ten sonra Uğur Mumcu Meydanı'nda şarkılar söylendi, depremlerde yaşamını yitirenler anıldı.