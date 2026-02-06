Hatay'da Sessiz Yürüyüşle Yaşamını Yitirenler Anıldı
6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı dolayısıyla Hatay'da yaşamını yitirenler, Buradayız Hatay Derneği ve Hatay Akademi Senfoni Orkestrası tarafından organize edilen sessiz yürüyüşle anıldı. Etkinlikler 7 Şubat'a kadar sürecek.
Burcu Özkaya Günaydın
(HATAY) -6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşanan Hatay'da yaşamını yitirenler sessiz yürüyüşle anıldı.
Türkiye tarihinin en yıkıcı felaketlerinden biri olarak kayda geçen 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında, Hatay'da yaşamını yitirenler için anma etkinlikleri düzenleniyor.
Sessiz Yürüyüş yapıldı
Buradayız Hatay Derneği ile Hatay Akademi Senfoni Orkestrası tarafından organize edilen ve bugün başlayan programlar, 7 Şubat'a kadar Antakya'da gerçekleştirilecek.
Necmi Asfuroğlu Lisesi önünden başlayan "Sessiz Yürüyüş"ten sonra Uğur Mumcu Meydanı'nda şarkılar söylendi, depremlerde yaşamını yitirenler anıldı.