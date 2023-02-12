Hatay'da 55 yaşındaki Malik amca 156 saat sonra enkazdan kurtarıldı Yerel Haberler Hatay'da çöken 6 katlı binanın enkazında kalan 55 yaşındaki Malik amca, 156 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Hatay'da çöken 6 katlı binanın enkazında kalan 55 yaşındaki Malik amca, 156 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Antakya ilçesinde bulunan apartmanda yaşayan Malik amca, 4 saatlik kurtarma çalışmasının ardından jandarma, Kayseri 1. Komando Tugayı ve Çin'den gelen arama ve kurtarma ekipleri tarafından depremden 156 saat sonra kurtarıldı. Ekipler, yerle bir olan 6 katlı apartmanda adeta zamanla yarıştı. Malik amca, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Öte yandan arama kurtarma ekiplerinin, çalışmaları sırasında bir evin enkazında gördüğü Kur'an-ı Kerime hassasiyeti kameralara yansıdı. - HATAY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Komando Kayseri Antakya Hatay Yerel Haberler

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