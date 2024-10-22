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Hatay'da 40 Yeni Caminin Açılışı Yapıldı

Hatay'da 40 Yeni Caminin Açılışı Yapıldı
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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Hatay'da, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla hayırseverlerin destekleriyle inşa edilen 40 caminin açılışı gerçekleştirilmiştir.

Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hayırseverlerin de destekleriyle yapımı tamamlanan 40 caminin toplu açılışını gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da asrın felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor. Binlerce binanın yıkıldığı kentte birçok ibadethane de yerle bir olmuştu. Yaraların sarıldığı kentte hayırseverlerin destekleriyle camiler inşa edilmeye devam ediyor. Kentte inşası tamamlanan 40 caminin toplu açılış töreni, Antakya ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bulunan Yahyalı Mustafa Koyuncu Camii'nde gerçekleştirildi. Açılış törenine; Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, camilerin önemine değinerek, "Camisiz mahalle bir Müslüman için ıssız bir mahalle sayılır. Camisiz şehir, ıssız bir şehirdir gönlümüzde ve gözümüzde onun için camilerimiz minareleriyle şehirlerin ruhudur. Şehirlerimizin ruhlarını oluşturur. Ben öncelikle camilerimizin yeniden yapılmasında büyük iradesi olan devletimize, devletimizin yöneticilerine, burada Hatay Valimize ve bütün müftülerimize, katkısı olan herkese ve özellikle hayır sahiplerine çok teşekkür ediyorum. Rabbim hepsinden razı olsun. Yapmış oldukları camiler ve camilere yardımlar amel defterlerinde sadaka-i cariye olarak karşılarına çıksın inşallah. Rabbim uzun ömürler nasip eylesin ve rabbim kazalardan muhafaza eylesin" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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