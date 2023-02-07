Hatay'da 30 saat sonra gelen kurtuluş

Hatay'da arama kurtarma çalışmalarını sürdüren Pendik Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri, enkazdan bir kişiyi 30 saat sonra sağ olarak kurtardı.

Hatay'da arama kurtarma çalışmalarını sürdüren Pendik Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri, enkazdan bir kişiyi 30 saat sonra sağ olarak kurtardı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonuyla Hatay'da arama kurtarma çalışmalarını sürdüren Pendik Belediyesi PEAK ekipleri enkazdan bir kişiyi sağ olarak kurtardı. Büyük Dalyan Mahallesi Merkez Sokak'taki yıkılmış bir binadan İsmail adında, 60'lı yaşlardaki bir kişiyi çıkardı. Hafif yaralı olduğu anlaşılan vatandaş ilk müdahale sonrası sedyeyle ambulansa taşındı. - HATAY