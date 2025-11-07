Hatay'da 3.9 Büyüklüğündeki Deprem Vatandaşları Panikletti

Hatay'da yaşanan 3.9 büyüklüğündeki depremin korkuttuğu vatandaşların iş yerinden kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

AFAD verilerine göre Hatay'ın Defne ilçesi kent merkezinde yerin 13.22 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde deprem yaşandı. Depremin etkisiyle panik yaşayan vatandaşlar soluğu sokakta aldılar. Antakya kent merkezinde bir iş yerinde depremi hisseden vatandaşların kaçışı ise kameraya yansıdı. Görüntülerde; depremin salladığı anlar ve vatandaşların kaçışı yer aldı. - HATAY