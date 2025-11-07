Hatay'da 3.9 Büyüklüğünde Deprem Korkuttu
Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem vatandaşları paniğe sevk etti. AFAD verilerine göre, depremin derinliği 13.22 kilometre olarak ölçüldü. Korkuyla sokaklara çıkan vatandaşlar, binaların olmadığı alanlarda beklediler.
AFAD verilerine göre, Hatay'ın Defne ilçesinde yerin 13.22 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle korku yaşayan vatandaşlar soluğu sokakta aldılar. Vatandaşlar, binaların olmadığı arazilerde ve parklarda deprem korkusunu atlatmaya çalıştı. İlk belirlemelere göre kentte herhangi bir yıkım yaşanmadığı öğrenildi. - HATAY