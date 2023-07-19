Hatay'da 24 saat sonra enkazdan çıkarılan vatandaş arama kurtarma ekipleri ile buluştu

Hatay'da depremde enkaz altında kalan Kemal Ateş, kendisini 24 saat sonra enkaz altından kurtaran Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) ASAM arama kurtarma ekibiyle bir araya geldi. Ateş, duygu dolu anlar yaşanan buluşmada ekibe teşekkür etti.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaz altında kalan Kemal Ateş, depremden 24 saat sonra SGDD arama kurtarma ekiplerinin yoğun çalışması sonucu enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Aylar sonra arama kurtarma ekipleriyle bir araya gelen Ateş, duygu dolu anlar yaşadı.

"Çaresiz, endişe verici, korkutucu, ifade edilebilecek bir şey değil"

Kemal Ateş, depremin ilk dakikasında bulunduğu binanın yıkıldığını belirterek, "Bina yıkıldıktan sonra enkazda kaldım. Yaklaşık 24 saat sonra kardeşim, arkadaşlarım ve SGDD ASAM yardım kuruluşu tarafından enkaz altından çıkartıldım. Enkaz altında olanlarla ilgili anlatılacak pek bir şey yok. Çaresiz, endişe verici, korkutucu. İfade edilebilecek bir şey değil" dedi.

"Tesadüfen buldukları iş makinesi vasıtasıyla üzerimdeki molozun büyük bir kısmını kaldırdılar"

Ateş, depremin ilk saatlerinde kendisine çocukluk arkadaşının ulaştığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Daha sonra Antakya'da okuyan kardeşim yanıma geldi. Onlar yardım getirmek için sağa sola koştular ama çok büyük bir karmaşa olduğu için ilk saatler pek bir şey yapılamadı. İlerleyen saatlerde şehir dışında olan kardeşim, kuzenim vardı, onlar geldiler. Tesadüfen buldukları iş makinesi vasıtasıyla üzerimdeki molozun büyük bir kısmını kaldırdılar. Üzerimde bir tabliye vardı, kaldırmak çok tehlikeliydi. Bir yaşam boşluğu oluşturulması gerekiyordu. Bir dolap vardı, o dolabı kırmak gerekti. SDGG arama kurtarma ekipleri gelmişlerdi. Onlar geldikten sonra o boşluğu oluşturduk. Onlar sayesinde de oradan çekip çıkartıldık."

Enkazdan çıkarıldıktan sonra önce sahra hastanesine, ardından Adana Şehir Hastanesine sevk edildiğini anlatan Ateş, "Adana Şehir Hastanesinde birkaç hafta kaldıktan sonra İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildim, sonrasında taburcu oldum ama bazı tedavilerim hala devam ediyor" şeklinde konuştu.

"SDGG ASAM çalışanlarına sonsuz teşekkürler"

Kendisini enkazdan çıkaran arama kurtarma ekibine teşekkür eden Kemal Ateş, "Umarım hak ettiklerini alabilecekleri zamanlar olur. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Orada bir canı kurtaran herkese çok teşekkür ediyorum. Orada hala birçok insana yardım eden SDGG ASAM çalışanlarına sonsuz teşekkürler" diye konuştu.

"Her şey yolunda gitti, Kemal'i çıkardık"

SGDD ASAM arama kurtarma ekibinin lideri Orhan Hınçal, depremin olduğu ilk gün Antakya'ya ulaşan ilk ekiplerden biri olduklarını ifade ederek, "İlk gittiğimizde Kemal Bey'in olduğu Cebrail Mahallesi'ne tesadüfen gittik diyebilirim, çünkü her yer yıkıktı. Hemen güvenli bir alan oluşturduk. Kemal'e gece 03.30-04.00 sularında ulaştık. Kemal'in sesini duyduk, oraya ulaştık ama şöyle bir zorluğumuz vardı. Üzerinde büyük bir beton blok vardı. İş makinesine ihtiyacımız vardı. O arada zaman geçirmeden iki üç gruba ayrıldık, değişik yerlerde çalışmalar sürdürdük. Kemal'in ailesinden birkaç kişi çevredeydi, onlarla sürekli iletişim kuruyorduk. Sağ olsunlar bir iş makinesi buldular Antakya'da. Çok zorlandığımız o beton bloğu kaldırdık, arkadaşlar o beton bloğun altına girdiler. Kemal'e ulaşmak için bir blok inmeleri gerecekti, indiler. Tepelerinde de iş makinesi beton bloğu taşıyor, kopabilir diye endişemiz var. Her şey yolunda gitti, Kemal de çok yardımcı oldu, Kemal'i çıkardık. Hemen hastaneye götürülmesi gerekiyordu, hastaneye yetiştirdik" dedi.

"O bizi sesimizden hatırlıyor"

O günden sonra Kemal Ateş'i hiç görmediklerini söyleyen Hınçal, "Kemal'le ilk karşılaştığımızda yüz olarak hatırlıyoruz ama o bizi sesimizden hatırlıyor. Sağlıklı görmek çok güzel ama ailesinden kayıplar var. Keşke onlar da hayatta olsaydı. Hatay'daki kayıplarımıza, hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkenin gerçeği bu; deprem ve afetler. Hep hazırlıklı olmak zorundayız. Biz de arama kurtarma ekibi olarak bunu karşı faaliyet yürütmek için çalışmaları sürdürüyoruz" dedi.

"İki buçuk yıl önce arama kurtarma ekibi kurduk"

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Genel Koordinatörü İbrahim Vurgun Kavlak, depremden önce de afetlere ilişkin birtakım çalışmaları olduğunu belirterek, "Türkiye'nin çeşitli afetlere karşı hazır olması ve bunu katkı sunmak amacıyla yaklaşık bir buçuk, iki yıl önce arama kurtarma ekibimizi oluşturduk. Arama kurtarma ekibimize daha sonra köpekli arama kurtarma birimi de ekledik. Çeşitli eğitimler aldık, AFAD'ın akreditasyonunun ardından ekipler hazır oldu" ifadelerini kullandı.

"Deprem bölgesinde 700 çalışanımız var şu an"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından ekiplerine gelen çağrı sonrası hemen bölgeye intikal ettiklerini ifade eden Kavlak, şunları kaydetti:

"İlk gittiğimiz ve devamında da kaldığımız bölge Hatay oldu. Hatay, yıkımın en ağır olduğu şehirlerden birisiydi. Yaklaşık 25 kişilik bir arama kurtarma ekibimiz ve 3 arama kurtarma köpeğimiz bölgede çalıştı. 30'dan fazla kişiyi enkazdan canlı olarak çıkardık. Şu anda yaklaşık 700 çalışanımızın deprem bölgesinde Malatya, Kahramanmaraş, Hatay başta olmak üzere insani yardım, sağlık, eğitim, hijyen vb. konularda çalışmaları devam etmekte. Karşımızda canlı duran ve enkazdan çıkan bir kişiyi gördüğümüzde yeniden anladık aslında, arama kurtarma ekiplerinin sayısının çoğaltılması gerekiyor." - ANKARA