Hatay'da 23 Nisan Coşkusu

Hatay'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamasında çocuklar doyasıya eğlendi. Depremin yaralarının sarıldığı kentte çocuklar, mutluluğun tadını çıkarttı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Arsuz ilçesi Expo alanında Hatay Valiliği tarafından program düzenlendi. Çocuklar birbirinden farklı gösterileri sergileyerek 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı. Kentte çocuklar ve aileleri doyasıya eğlendi. Düzenlenen etkinlik sonunda gökyüzüne balonlar bırakıldı.

"Çocuklarımız bir ülkenin tohumu çocuklarımız ne kadar iyi yetişirse biz bu ölçüde geleceğe umutla bakarız"

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 105. yıl dönümünü ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza emanet ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın büyük bir mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. 23 Nisan 1920'de kurucu Meclis Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk milletin egemenliğini, millete o zaman ilan etmiştir. Diğer taraftan da geleceğimizin teminatı olan bu ülkeye her zaman sahip çıkacak olan çocuklarımıza da bu bayramı armağan etmiştir. Çocuklarımız ne kadar iyi yetişirse biz bu ölçüde geleceğe umutla bakarız. Çocuklarımız umudun aynı zamanda cesaretin de örneğidir. 6 Şubat depremleri ile beraber şehrimizde gerçekten derin yaralar aldı. Bizler umut ve cesaretle Cumhurbaşkanımızın iradesiyle şehrimizi yeniden ihya ve inşa etmek için çalışmalar ortaya koyduk. Özellikle çocuklarımız noktasında şunu söyleyebilirim, şehrimizde ebeveyn kaybı yaşayan çocuklarımıza sahip çıkma bakımından valiliğimizin himayelerinde altında hayata geçirilen 'Yüreğimizdeki Işık Projesi' kapsamında 7 bin 448 çocuğumuzu şu an itibarıyla himaye ediyoruz. Çocuklarımızı geleceğe maddi ve manevi bakımdan hazırlanmak noktasında her tür çabayı ve gayreti sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çok eğleniyoruz ve güzel etkinlikler düzenlemişler"

Çocuk bayramında coşkuyla eğlenen 13 yaşındaki Çınar Bıçak, "Çok eğleniyoruz ve güzel etkinlikler düzenlemişler. Okul ile birlikte geldik ve etkinliklerde emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

"Çingene rolünde sahne aldım ve konuşma yaptım"

Gösterilerde çingene rolünde oynayan 10 yaşındaki Emine Arı, "Gayet başarılı ve eğlenceliydi. Çingene rolünde sahne aldım ve konuşma yaptım. Çok eğleniyorum öğretmenimiz sağ olsun birkaç gün hazırlandım ve kendi performansımı bence güzel buldular, mutlu oldum" şeklinde konuştu.

"Etkinliği çok güzel buldum"

Kafkas oyunlarında doyasıya eğlenen 10 yaşındaki Ayaz Mercan ise, "Çok güzel bir etkinlikti ben de doyasıya eğlendim. Etkinliği çok güzel buldum" dedi.

Arsuz ilçesi EXPO'da düzenlenen etkinliğe Hatay Valisi Mustafa Masatlı, çocuklar ve depremzede vatandaşlar katılım sağladı. - HATAY