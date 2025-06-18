Hatay'da 21 bin 108 konut ve bin 125 iş yerinin hak sahipliği belirlenecek

Hatay'da 21 bin 108 konut ve bin 125 iş yerinin hak sahipliği belirlenecek
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Asrın felaketinin ardından yaraların sarıldığı Hatay'da 7. kura çekimiyle 21 bin 108 konut ve Bin 125 iş yerinin hak sahipliği belirlenecek.

Asrın felaketinin ardından yaraların sarıldığı Hatay'da 7. kura çekimiyle 21 bin 108 konut ve Bin 125 iş yerinin hak sahipliği belirlenecek. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 7. kurayla birlikte toplamda 67 bin 248 konut ve bin 152 iş yerinin hak sahibinin belirlenmiş olacağını söyledi.

Asrın felaketinde Hatay'da binlerce bağımsız bölüm yerle bir olmuş ve kent depremde ağır hasar almıştı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın göreve başlamasıyla kentte ihya ve inşa süreci hız kazanmıştı. Kentin dört bir yanında inşaatları hızla devam eden deprem konutlarında yapımları bitenler hak sahiplerine teslim edilmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Haziran Perşembe günü video konferans yoluyla katılımıyla Defne ilçesi Hancağız Mahallesi'nde 7. kura çekimi gerçekleşecek. Vali Masatlı, çekilişi gerçekleşecek konutlar hakkında bilgi verdi.

Hatay'da 7. kurayla birlikte 67 bin 248 konut ve Bin 152 iş yerinin hak sahibinin belirlenmiş olacağını ifade eden Vali Masatlı, "Asırların felaketi ve afetinden asırların imar, ihya ve inşa operasyonu Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında hayatın her sahasında seferberlik ruhuyla devam ediyor. Daha önce 6 farklı kurada 46 bin 140 vatandaşımızın hak sahipliğini belirlemiştik. Kısmet olursa yarın perşembe günü 15.30'da Sayın Cumhurbaşkanımızın şehrimize video konferans yoluyla katılımıyla birlikte 21 bin 108 konut ve Bin 125 iş yeri olmak üzere toplam 22 bin 233 bağımsız bölümün kurası çekilecektir. Şu ana kadar toplamda yarınla birlikte 7 kurada 67 bin 248 konut bin 152 iş yerinin, hak sahibini belirlemiş oluyoruz. Ben buradan bütün bu çalışmalarımızda bize liderlik eden başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ve değer katan herkese teşekkür ediyorum. Yeni konutların ve işyerlerinin hak sahibi vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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