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Hatay'da 202. saatte enkaz altından sağ olarak çıkartıldı

Yerel Haberler

Hatay'da 202. saatte enkaz altından sağ olarak çıkartıldı

Hatay'da depremin 202. saatinde sevindiren haber geldi.

Hatay'da depremin 202. saatinde sevindiren haber geldi. Depremzede kadın, ekipler tarafından depremden 202 saat sonra enkaz altından sağ olarak çıkartıldı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkez üssü olan depremin 9'uncu gününde sevindiren haberler gelmeye devam ediyor. Hatay merkez Burçak Apartmanı enkazında yaşam belirtisi alan kurtarma ekipleri, enkaz altında çalışma yaptı. Depremden 202 saat sonra enkaz altından 40 yaşlarındaki Suriye uyruklu Dima Dabul sağ olarak çıkartıldı. Depremzede kadın, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye sevk edildi. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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