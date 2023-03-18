Hatay'da 2 katlı bina çöktü, 4 kişilik aileyi ek kolonlar kurtardı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da, 4 kişilik aileyi evlerinin ön bölümüne yaptıkları ek iki kolon kurtardı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da, 4 kişilik aileyi evlerinin ön bölümüne yaptıkları ek iki kolon kurtardı. O kolonlar sayesinde ev arkaya yıkılırken aile, şans eseri ön bölümden kendilerini dışarı atarak kurtulabildi.

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 il içinde en büyük yıkımı Hatay'da oldu. Özellikle Antakya'dan sonra en büyük yıkımın meydana geldiği Defne ilçesinde yeni sayılabilecek bir çok bina ya ağır hasar aldı yada yıkıldı. Subaşı Mahallesi'nde 4 kişilik İbrahim Göbelek ailesinin yaşadığı 2 katlı müstakil ev ise depremle birlikte arka bölümüne çöktü ve birinci kat yok oldu. Bina ön bölüme yıkılsaydı, Göbelek ailesi enkaz altında ezilecekti. Binanın ön tarafa yıkılmasını ise İbrahim Göbelek'in kısa süre yaptırdığı iki kolon engelledi. Evin büyük bölümü birinci katla birleşirken aile kurtulmalarını o iki kolonun sağladığına dikkat çekti.

"Kıyamet geldi zannettim"

Üniversiteden dönen çocuklarıyla o gece geç saatlere kadar oturduklarını anlatan anne Gülhan Göbelek, "Sabaha karşı dolapların sesini hissettim. Çocuklarıma seslendim, 'deprem oluyor' diye. Uykulu şekilde girişe geldik kapı zor açıldı. Arkamızdan molozlar düşmeye başlamıştı. Ev üzerimize gelmeye başladı, dışarı çıkar çıkmaz ev arka bölüme düştü. Dışarıda yağmur vardı, karanlıktı aklıma kıyamet geldi" dedi.

"Kurtulamazdık"

En büyük şanslarının evin arkaya doğru yıkılması olduğunu niteleyen Göbelek, " Ev öne doğru yıkılsaydı kurtulamazdık. Bizi yeni yapılan kolon ve demir kapı korudu. Hiç bir eşyamızı evden alamadık. İki gün önce geri geldik evimizden bir şey kurtarabilir miyiz diye'35 yıllık emeğimiz gitti. Ne kıyafet eşya hiçbir şey alamadık. Hepsi pres gibi ezildi. Hatay'ın kısa sürede düzeleceğine inanmıyorum. Hayatta olduğumuza çok şükür Allah'ım bana ailemi bağışladı" diye konuştu.

"Ev öne gelseydi enkaz altında kalacaktık"

Ailesini önce Allah daha sonra öndeki iki kolonun koruduğunu ifade eden İbrahim Göbelek, " Herhalde zemin gevşek olduğu için ev arkaya doğru gitti. Eğer öne gelseydi enkaz altında kalacaktık. Bu kolonları ve merdiven direklerini iyileştirme yapmıştım. Buda ailemi kurtardı. Yurt dışında çalışarak bu evi yapmıştım. Üniversiteye giden iki çocuğum var onların kiralarını ödüyorum. Biz devletimize güveniyoruz, evlerimizi yapacaktır" dedi. - HATAY