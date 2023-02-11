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Hatay'da 136 saat sonra gelen inanılmaz kurtuluş

Yerel Haberler

Hatay'da 136 saat sonra gelen inanılmaz kurtuluş

"Asrın felaketi"nin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere Hatay'a giden Sungurlu Belediyesi arama kurtarma ekibi, diğer ekiplerin de desteğiyle 1 kişiyi 136 saat sonra enkazdan sağ çıkardı.

"Asrın felaketi"nin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere Hatay'a giden Sungurlu Belediyesi arama kurtarma ekibi, diğer ekiplerin de desteğiyle 1 kişiyi 136 saat sonra enkazdan sağ çıkardı.

Depremin en çok hasar verdiği kentlerden Hatay'a giden Sungurlu ekibi Rüstempaşa Caddesi'nde, bölgedeki diğer ekiplerle bir binanın enkazında çalışma yürüttü. Saatler süren kurtarma çalışmasında ekipler, depremden 136 saat sonra orta yaşlarda bir kişiyi yaralı kurtararak çevredekilere büyük mutluluk yaşattı. - ÇORUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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