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Hatay'da 11 ve 13 yaşındaki iki kız kardeş 131 saat sonra sağ olarak kurtarıldı

Yerel Haberler

Hatay'da 11 ve 13 yaşındaki iki kız kardeş 131 saat sonra sağ olarak kurtarıldı

Hatay'da Emek Mahallesi'nde enkaz altında kalan 11 ve 13 yaşındaki iki kız kardeş 131 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Hatay'da Emek Mahallesi'nde enkaz altında kalan 11 ve 13 yaşındaki iki kız kardeş 131 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde büyük yıkımlara sebep olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin 6. gününde de yaraları sarabilmek için Türkiye'nin dört bir yanından afet bölgesine gelen ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hatay'da Emek Mahallesi'nde enkaz altında kalan 11 ve 13 yaşındaki iki kız kardeş 131 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Hatay Yerel Haberler

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