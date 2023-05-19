Hatay Büyükşehir, Samandağ'ın Mağaracık Mahallesi'nde Beton Asfalt Çalışmalarını Tamamladı

Kentteki ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale getirmek için çalışmalarına devam eden Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) Fen İşleri Daire Başkanlığı, Samandağ ilçesine bağlı Mağaracık Mahallesi’nde başlattığı asfalt çalışmalarını tamamladı.