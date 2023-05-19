Hatay Büyükşehir, Samandağ'ın Mağaracık Mahallesi'nde Beton Asfalt Çalışmalarını Tamamladı
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Kentteki ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale getirmek için çalışmalarına devam eden Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) Fen İşleri Daire Başkanlığı, Samandağ ilçesine bağlı Mağaracık Mahallesi’nde başlattığı asfalt çalışmalarını tamamladı.
Kentteki ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale getirmek için çalışmalarına devam eden Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) Fen İşleri Daire Başkanlığı, Samandağ ilçesine bağlı Mağaracık Mahallesi'nde başlattığı asfalt çalışmalarını tamamladı.
Hatay Büyükşehir Belediyesi, il genelinde ulaşımı rahatlatmak amacıyla yaptığı beton asfalt serim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Samandağ Mağaracık'ta başlatılan zemin iyileştirme çalışmasının ardından asfalt serimine geçen ekipler, sürdürdüğü çalışmaları kısa sürede bitirdi.