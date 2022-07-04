Hatay Büyükşehir'in Yaz Kurslarından Bin 560 Çocuk Faydalanıyor Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz yaz spor kursları devam ediyor. 13 branşta verilen kurslardan bin 560 çocuk faydalanıyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz yaz spor kursları devam ediyor. 13 branşta verilen kurslardan bin 560 çocuk faydalanıyor. HBB Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezi, 7-14 yaş grubundaki çocuklara 13 farklı branşta spor yapma imkanı sağlıyor. Yüzme, basketbol, voleybol, futbol, masa tenisi, satranç, okçuluk, judo, karate, zumba, tenis, güreş ve özel eğitimden oluşan kurslarda çocuklar yaz tatilini spor yaparak geçiriyor. Okulların kapanması ile birlikte başlayan kurslardan bin 560 çocuk yararlanıyor. HBB'nin uzman eğitmenleri eşliğinde keyifli ve verimli vakit geçiren çocuklar, hem eğleniyor hem de spor yapmanın tadını çıkarıyor. ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ SERVİS İMKANI SAĞLANIYOR Haftanın beş günü yaz kurslarından faydalanan öğrencilere gidiş-dönüş olmak üzere 5 farklı noktadan ücretsiz ulaşım imkan sağlanıyor. HBB'nin yaz kursları 9 Eylül'e kadar devam edecek. ANKA / Yerel basketbol Hatay Yerel Haberler

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