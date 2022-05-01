Hatay Büyükşehir'in Aşçılık Okulu Yeni Mezunlarını Verdi
ANKA - Ayten Dilan Özgür - Yerel
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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 2. Aşçılık Okulu’ndaki eğitimini başarıyla tamamlayan genç aşçılarla buluştu.
HATAY (ANKA) - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 2. Aşçılık Okulu'ndaki eğitimini başarıyla tamamlayan genç aşçılarla buluştu.
UNESCO Hatay Gastronomi Evi'nde yaklaşık 3 ay süren eğitimde Hatay mutfağının lezzetlerini teorik ve pratik olarak öğrenen şef adayları, başarı belgelerini Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın elinden aldı.
10 genç aşçıya başarı belgelerini tek tek veren Savaş, şef adaylarına kariyer yolculuklarında başarılar diledi. Gastronomi Evi şeflerinin eğitim boyunca kendileri ile yakından ilgilediklerini söyleyen aşçı adayları, öğrendikleri bilgilerle Hatay mutfağının tanıtımına katkı sağlayacaklarını dile getirdi.
ANKA / Ayten Dilan Özgür - Yerel