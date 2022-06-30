Hatay Büyükşehir, İl Genelinde Altyapı ve Üstyapı Çalışmalarına Devam Ediyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi, il genelinde altyapı ve üstyapı çalışmalarına hız verdi.

HBB Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, yaşanabilecek su taşkınlarının önüne geçebilmek amacıyla kentin çeşitli noktalarında dere ve kanal temizliği, kanal açımı ve büz döşeme çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Samandağ ilçesine bağlı Koyunoğlu, Uzunbağ ve Tekebaşı Mahahallesi'nde tıkanıklıkların ve görüntü kirliliğinin önüne geçmek amacıyla dere temizliği, kanal açma ve büz döşeme çalışmaları yaptı.

Ayrıca Hassa ilçesine bağlı Akkülek Mahallesi'ne de büz döşeyen Büyükşehir ekipleri, Reyhanlı ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi, Defne ilçesine bağlı Çekmece Mahallesi ve Antakya ilçesine bağlı Ürgenpaşa Mahallesi'nde de dere ve kanal temizliği gerçekleştirdi.

ANKA / Yerel