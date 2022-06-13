Hatay Büyükşehir Ekiplerinin Dikkati Caretta Carettayı Kurtardı Hatay Büyükşehir Belediyesi sahil temizlik personelinin dikkati, Dörtyol sahilinde karaya vurmuş yaralı bir caretta carettayı kurtardı. Hatay Büyükşehir Belediyesi sahil temizlik personelinin dikkati, Dörtyol sahilinde karaya vurmuş yaralı bir caretta carettayı kurtardı. Sahilde yaptığı rutin temizlik sırasında karşılaştığı yaralı caretta carettaya ilk müdahaleyi yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, durumu hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar Dörtyol Şefliği yetkililerine haber verdi. Yaralı haldeki kaplumbağanın başından ayrılmayan Büyükşehir ekipleri, hayvanı özenle taşıyarak Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim etti. ANKA / Yerel Doğa Koruma ve Milli Parklar Dörtyol Hatay Yerel Haberler

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