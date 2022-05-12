Hatay Büyükşehir'den Üniversite Adaylarına Seminer

HATAY (ANKA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi, üniversite sınavına girecek öğrenciler için Kariyer Planlama, Etkili İletişim ve Kendini Tanıma semineri düzenledi.

Antakya HATMEK konferans salonunda düzenlenen seminere 12. sınıf öğrencileri ile velileri katıldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Rumeli Üniversitesi iş birliğiyle yapılan seminerde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Serap Daş ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Ayşe Tanşu öğrenci ve velilere meslek seçimlerinde faydalı olacak bilgiler verdi.

SEM Müdürü Daş ve SHMYO Müdürü Tanşu, sınav dönemlerinde yaşanan stresle ilgili katılımcılardan örnekler dinleyerek hem öğrencilere hem de ailelerine bu konularda tavsiyelerde bulundu. Sınav puanına göre değil, hayal edilen mesleği seçmenin önemini anlatan Özyaral, başarının ve mutluluğun doğru kariyer planıyla elde edileceğini kendi hayatından örnekler vererek anlattı.