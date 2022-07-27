Hatay Büyükşehir Belediyesi Ukome Kurulu Toplandı

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) temmuz ayı üst kurul toplantısı yapıldı.

HBB UKOME temmuz ayı üst kurul toplantısı yapıldı. HBB Genel Sekreter Yardımcısı Metin Açık başkanlığında yapılan toplantıda 37 gündem maddesi görüşüldü. Toplantıda, riskli bölgelere kasis montajı, otopark işletmelerine yapılan denetimler, çalışma izin belgeleri ile toplu taşıma hizmetinin düzenli ve sürekli sağlanabilmesi için oluşturulan güzergah konuları görüşülerek karara bağlandı.

Kumlu ilçesi Aktaş Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşların ulaşım sorunlarına çözüm üretebilmek amacıyla HBB'ye ait toplu taşıma araçlarının bölgede faaliyet göstermesi ya da üçüncü şahıslar aracılığıyla bu hizmetin verilmesi için Kumlu-Aktaş arasında iki adet toplu taşıma aracının çalışması oy birliği ile kabul edildi.

Antakya EXPO bölgesine vatandaşların rahat ve güvenli ulaşım sağlaması amacıyla HBB tarafından yeni planlanan güzergah da Büyükşehir yetkililerinin yapıcı yaklaşımları ve oy çokluğu ile kuruldan geçti. Hatay'da yolcu taşımacılığı yapan kişi ve firmalar adına tahsis izni, güzergah ve çalışma izin belgesi ile geçiş yolu izin belgesi düzenlemeleri görüşüldü. Toplantıda ayrıca Hatay genelinde yol üstü parklanma(parkomat) tarifelerinde güncelleme yapıldı.