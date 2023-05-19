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Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden İl Genelinde İlaçlama Çalışması

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden İl Genelinde İlaçlama Çalışması

Yerel Haberler

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), larva, kemirgen ve haşereye karşı il genelinde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), larva, kemirgen ve haşereye karşı il genelinde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

HBB Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı İlaçlama Birimi, havaların ısınmasıyla Hatay'ın risk oluşturan bölgelerinde, özellikle çadırkent ve konteyner kentlerde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Teknik donanımlı araçlar ve deneyimli personelle ilaçlama yapan HBB ekipleri, kent genelinde dezenfeksiyon, kemirgen ve larva mücadelesi, kireçleme, naftalin-kükürt uygulamaları ile sivrisinek, karasinek ve uçkun mücadele çalışması yürütüyor.

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Kaynak: ANKA / Yerel

Hatay Yerel Haberler

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