Hatay Büyükşehir Belediyesi İşçilerine Bayram İkramiyesi Ödendi - Haberler

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Hatay Büyükşehir Belediyesi İşçilerine Bayram İkramiyesi Ödendi

ANKA - Ayten Dilan Özgür - Yerel
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Hatay Büyükşehir Belediyesi İşçilerine Bayram İkramiyesi Ödendi

Hatay Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde çalışan kadrolu işçi personeline 2021 yılının birinci dilimine istinaden 13 günlük yevmiye ve giyim yardımı ile ikinci dilim ikramiye bedelindeki tutarı dağıttı.

HATAY (ANKA) -

Hatay Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde çalışan kadrolu işçi personeline 2021 yılının birinci dilimine istinaden 13 günlük yevmiye ve giyim yardımı ile ikinci dilim ikramiye bedelindeki tutarı dağıttı.

Hizmet süreleri boyunca belediye personelinin karşılığını veren Hatay Büyükşehir Belediyesi, işçilerine bayram ikramiyesi verdi.

GÜZEL VE SAĞLIKLI GÜNLERDE HARCAMALARINI DİLEDİ

Hatay Büyükşehir personeli Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a teşekkür etti. Savaş, Hatay Büyükşehir personelinin emek ve alın terinin karşılığı olarak ikramiyeyi hak ettiğini belirterek ikramiyelerini güzel ve sağlıklı günlerde harcamalarını diledi.

ANKA / Ayten Dilan Özgür - Yerel

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