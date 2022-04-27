Hatay Büyükşehir Belediyesi Bünyesindeki Hatmek'te Çocuklardan Sergi

HATAY (ANKA) -

Hatay Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren HATMEK'in çocuk resim kursu bir sergiyle sona erdi.

Yaklaşık 3 ay süren resim kursunda özel eğitim ihtiyacı olan çocukların da bulunduğu 6-14 yaş arası 30 çocuk yer aldı. Çocuklar kuru, sulu, akrilik boya ve mozaik taş boyama çalışmaları ile 200'e yakın eser ortaya çıkardı.

"ÇOCUKLARIMIZI VE ONLARI DESTEKLEYEN AİLELERİ TEBRİK EDİYORUM"

Resim Öğretmeni Burcu Yücedal'ın öğrencileri, eserlerini HATMEK sergi salonunda düzenlenen sergi ile paylaşıyor. Sergi hakkında konuşan Yücedal, "Yaklaşık 3 ay süren kursumuzu çocuklarımızın emekleri ile renklendirdik. Çocuklarımızı ve onları destekleyen aileleri tebrik ediyorum. Bize bu imkanı sağlayan Başkanımız Lütfü Savaş'a ve idarecilerimize çok teşekkür ederim" dedi.

Sergi, 29 Nisan Cuma gününe kadar 08.00-20.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.