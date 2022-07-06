Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, İlçe Ziyaretlerini Sürdürüyor Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, ilçe ziyaretleri kapsamında Altınözü’nde hemşehrileri ile bir araya geldi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, ilçe ziyaretleri kapsamında Altınözü'nde hemşehrileri ile bir araya geldi. Sarılar, Karsu, Tokaçlı, Türkmenmezrası ve Seferli mahallelerinde vatandaşlar, muhtarlar ve kanaat önderleri ile buluşan Savaş, büyük ilgi ile karşılandı. Lütfü Savaş, Altınözü ilçesine yapılan hizmetler hakkında bilgiler verdi ve mahalle sakinlerinin istek ve görüşlerini dinledi. "AMACIMIZ DAR GELİRLİ ÇİFTÇİYE DESTEK OLMAK" Kırsal kalkınma projesi kapsamında çiftçiye vermiş oldukları destekleri anlatan Savaş, "İmkanlarımız dahilinde Hatay'ın her ilçesine eşit hizmet gerçekleştiriyoruz. Ürettiğimiz organomineral gübreyi çiftçilerimize maliyetine satıyoruz. Amacımız dar gelirli çiftçilerimize destek olmak" diyerek proje gübreyi kullanan üreticilerden olumlu dönütler aldıklarını söyledi. Savaş, Seferli-Avuttepe mahalleleri arasındaki yolda HBB ekiplerinin gerçekleştirdiği beton asfalt çalışmalarını da yerinde inceledi. Lütfü Savaş'a, ziyaretlerinde CHP Altınözü İlçe Başkanı Hamit İsaoğlu eşlik etti. ANKA / Yerel Lütfü Savaş Altınözü Hisarcık Hatay Yerel Haberler

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