Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan Anneler Günü Kutlaması - Haberler

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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan Anneler Günü Kutlaması

ANKA - Ayten Dilan Özgür - Yerel
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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Anneler Günü’nde, Hatay Huzurevi Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi sakinleriyle kahvaltıda buluştu.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Anneler Günü'nde, Hatay Huzurevi Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi sakinleriyle kahvaltıda buluştu.

Lütfü Savaş, eşi Nazan Savaş ile birlikte EXPO 2021 Hatay'ın Antakya-Defne alanındaki Gastronomi Köyü'nde huzurevi sakinlerine ev sahipliği yaptı. Huzurevi sakinlerinin Anneler Günü'nü kutlayarak güzel bir gün geçirmelerine vesile olan Savaş, bu özel gün dolayısıyla yaşlılara ve onların bakımlarıyla ilgilenen görevlilere çeşitli hediyeler vererek Anneler Günü'nü kutladı.

Başkan Savaş, EXPO'nun amacı ve alanlarda neler olduğu ile ilgili de konuklarına bilgi verdi. EXPO 2021 Hatay alanlarının kalıcı olacağını ifade eden Başkan Savaş, bu organizasyonun gelecek nesiller için önemli bir yatırım olduğunu söyledi.

Savaş, buluşma sonrasında yaşlılarla anı fotoğrafları çektirdi.

ANKA / Ayten Dilan Özgür - Yerel

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