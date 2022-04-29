Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Antalya Bahçesini Tanıttı

ANTALYA (ANKA) -

İbradı ve Akseki yöresine ait Düğmeli Ev ile EXPO 2021 Hatay'a katılan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Antalya Bahçesi yoğun ilgi görüyor. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Antalya Bahçesini tanıtarak, Düğmeli Ev'i Hatay'a armağan eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti.

1 Nisan 2022'de 'Medeniyetler Bahçesi' ana temasıyla kapılarını ziyaretçilere açan EXPO 2021 Hatay, yerli ve yabancı misafirlerini ağırlıyor. EXPO 2021 Hatay'da Ulusal Şehir Bahçeleri bölümünde 'Antalya Bahçesi' ile yer alan Antalya Büyükşehir Belediyesi, İbradı ve Akseki yöresinin "Düğmeli Evi" ile ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da sosyal medya hesaplarından EXPO 2021 Hatay da yer alan Antalya Bahçesini tanıttı.

DÜĞMELİ EV HATAY'A ARMAĞAN

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a teşekkür ederek, "EXPO 2021 Hatay'da Düğmeli Ev ile bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Düğmeli Evimiz Hatay'ımıza bir armağandır. Güle güle kullan Lütfü Başkanım" dedi.

CUMHURİYET DÖNEMİNE AİT

Antalya harika bir bahçe yaptı diyen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş "Antalya'nın kendine has düğmeli evi var. Akseki ve İbradı yöresine ait Antalya'nın Cumhuriyet dönemine ait düğmeli evleri var. Taş ile ardıç ağacının ahengi ile birleştiği geleneksel Antalya evleri. Düğmeli ev yangına ve depreme dayanıklılığı ile önemli bir özelliğe sahip" diye konuştu.

BAŞKAN BÖCEK'E TEŞEKKÜR

Lütfü Savaş, Antalya bahçesini de gezerek, "Bahçede rengarenk bitkiler, tıbbi aromatik süs bitkileri ve akarsular var. Bahçenin yukardan başlayan kısmında iklimin doğal olduğu bir bahçe görüyoruz. Bahçede aynı zamanda küresel iklim ve geçtiğimiz yılki yangının da sonuçlarını görüyoruz. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ve ekibine emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Çok emek sarf ettiler" diye konuştu.

"SIRF DÜĞMELİ EVİ GÖRMEK İÇİN HATAY'A GELİNEBİLİR"

Başkan Lütfü Savaş, Muhittin Başkan'ın Düğmeli Ev'i Hatay'a armağan ettiğini belirterek, yaz aylarında havaların çok sıcak olduğu günlerde Düğmeli Evi çalışma ofisi olarak kullanabileceğini kaydetti. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, yerli ve yabancı misafirlere çağrı yaparak, "Sırf Düğmeli Evi görmek için Hatay'a gelinebilir" dedi.