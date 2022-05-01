Hatay Büyükşehir Başkanı Savaş'tan  Askıda Genç Bilet Kampanyasına Destek - Haberler

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Hatay Büyükşehir Başkanı Savaş'tan  Askıda Genç Bilet Kampanyasına Destek

ANKA - Ayten Dilan Özgür - Yerel
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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları’nın başlattığı Askıda Genç Bilet kampanyasına destek verdi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları'nın başlattığı Askıda Genç Bilet kampanyasına destek verdi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, üniversite öğrencilerinin Ramazan Bayramı'nda ailelerinin yanında geçirebilmesi için başlatılan kampanyada "Ben de varım" dedi. CHP Hatay Gençlik Kolları Başkanı Barış Birim ve CHP'li gençler Lütfü Savaş'ı ziyaret etti. Ziyareti sırasında kampanyaya destek veren Savaş, ekonomik olarak zor durumda olan gençlerin bayramda aileleri ile birlikte olmasını istediğini dile getirdi.

CHP'li gençler de Lütfü Savaş'ın verdiği desteğin anlamlı olduğunu belirterek, Savaş'a ve kampanyaya katkı sunan herkese teşekkür etti.

ANKA / Ayten Dilan Özgür - Yerel

Cumhuriyet Halk Partisi, Lütfü Savaş, gençlik, Hatay, Yerel, Haberler

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