Hatay Büyükşehir Başkanı Savaş: "Amaçları Hizmetlerimizi Engellemek. Hükümetin Hatay'a Yapacağı Yatırımları Arttırması Lazım" - Haberler

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "HATSU şu an batmış durumda. Vergilerini veremiyor. Sadece elektrik faturasını ödüyor. Elektrik faturasını öderken de biz destek oluyoruz. Her şeyi öderken biz destek oluyoruz. Böyle olunca da diğer hizmetlerden geri kalıyoruz. Amaçları hizmetlerimizi engellemek. Hükümetin Hatay'a yapacağı yatırımları arttırması lazım" dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, bir televizyon kanalının sorularını yanıtladı. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin; Türkiye'de uluslararası yolcu taşımacılığı yapan ilk belediye olduğunu söyleyen Savaş, "HADO, Hatay için çok stratejik bir projeydi. 6 yıllık süreç içerisinde yapmamızı istemeyenler oldu. Bu konuda bize direnç göstermiş olsalar da 19 Mayıs'ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı gün ilk seferimizi gerçekleştirdik. HADO çok stratejik ve milli bir organizasyondur" dedi.

"ULUSLARARASI SULARDA TÜRK BAYRAĞIYLA SEFERLER DÜZENLEMEK BİZİM İÇİN GURUR VERİCİ"

Savaş ayrıca; "İlk defa bir belediye, uluslararası sularda yolcu taşımacılığı yapıyor. ve şehrimiz ana vatana katıldıktan sonra deniz hudut kapısına sahip oldu. Uluslararası sularda Türk bayrağıyla seferler düzenlemek bizim için gurur verici. Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak onurluyuz. Feribot seferlerimizde herhangi biz kar amacı gütmüyoruz. Seferlerimiz çok efektif olursa ve Samandağ'a ara istasyon yapabiliriz. Maddi ve manevi çok yorulduk. Birçok kişi bu işi başaramayacağımızı söyleyerek bize çamur atsa da biz bu işi başardık. HADO ile Türkiye, KKTC ve Hatay çok şey kazanacak" diye konuştu

Savaş HADO seferlerini Lübnan ve Hayfa limanlarına da gerçekleştirmek için görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

"BİZ OLAYA TİCARİ GÖZLE DEĞİL MİLLİ BİR REFLEKSLE BAKIYORUZ"

İlerleyen günlerde KKTC Cumhurbaşkanı ile toplantı yapılacağını söyleyen Savaş, "KKTC Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve ilgili bakanlar feribot seferlerinin başlamasına çok mutlu oldular. KKTC Ulaştırma Bakanımız ile birlikte de daha yeni ve farklı projeler yapmak istiyoruz. Kardeş ülkemiz ne kadar güçlü olursa biz de Türkiye olarak o kadar güvende oluruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak Kıbrıs için elimizden geleni yapmamız lazım. Biz olaya ticari gözle değil milli bir refleksle bakıyoruz" açıklamalarında bulundu.

Savaş programın ilerleyen dakikalarında HBB'nin kent genelinde sürdürdüğü çalışmalardan bahsetti. Savaş, Asi Nehri'nin rehabilite edilmesi için yürütülen çalışmaları şu sözlerle ifade etti:

HBB'NİN PROJESİNE BM VE JAPONYA'DAN DESTEK

"Asi Nehri 6 yıl önce yüzüne bakılmayacak durumdaydı. İnsanlarımız nehrin etrafından geçerken burnunu kapatarak geçerdi ve nehre yakın evlerde pencere açılamazdı. Biz çok büyük bir proje yaparak Asi Nehri'ne akan kanalizasyon sularını borularla Maşuklu bölgesinde yaptığımız dünyanın beşinci ve Avrupa'nın ikinci büyük membranlı bir arıtma tesisine taşıdık. Bununla birlikte 'İklim Eylemi İçin Entegre Atık ve Ekosistem Yöntemi' projemizi hazırladık ve Birleşmiş Milletler'e sunduk. Japon hükümeti de Birleşmiş Milletler de bizi destekledi. Asi Nehri'ne yapılacak su kapanları ile bütün kirlilikleri toplayacağız. Denizin taban kısmını temizlemek için çalışma yapacağız. Anaokulundan başlayarak çocuklarımızı ve ailelerimize eğitimler vereceğiz. Nehirdeki Kirliliği azaltmak istiyoruz" dedi.

"BİZ SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN ÇABA SARF EDİYORUZ"

Savaş, konuşmasının devamında Turunçlu'da yapılacak arıtma tesisi hakkında konuştu.

İktidar partisinin il başkanının konu hakkında yaptığı açıklamalara cevap veren Savaş, "Hem ayağınıza taş bağlıyorlar hem de bu taşla koşmamızı istiyorlar. 2019 ve 2021 yıllarında iki defa DSİ'ye arıtma tesisini Turunçlu'dan kaldırmak için yazı yazdık. İki talebimize de izin verdirmeyen kendisi ve ekibidir. Mahalle sakinleri, yaptığımız toplantılarda bizi kokudan ve gürültüden kurtarın dediler. Onlardan aldığımız güçle yapmak için çaba sarf ettik. Aynı zamanda Hassa'da da kanalizasyon ve içme suyu şebekesi için söz vermiştik. İkisini de meclis gündemine getirdik ama yapmayalım diye çok çaba sarf etti. Sağduyulu arkadaşlarımız sayesinde meclisten geçti. Biz sorunları çözmek için çaba sarf ediyoruz. Lütfen bu iş için Ankara'da aleyhimize çalışmasınlar ve arıtma tesisi yapalım" diyerek il başkanın hizmetlere engel olduğunu söyledi. .

"AMAÇLARI BİZİM HİZMETLERİMİZİ ENGELLEMEK"

HATSU'nun meclis üyelerinin bu tutumundan dolayı da oldukça kötü duruma geldiğini ifade eden Savaş, "HATSU şu an batmış durumda. Vergilerini veremiyor. Sadece elektrik faturasını ödüyor. Elektrik faturasını öderken de biz destek oluyoruz. Her şeyi öderken biz destek oluyoruz. Böyle olunca da diğer hizmetlerden geri kalıyoruz. Amaçları hizmetlerimizi engellemek. Hükümetin Hatay'a yapacağı yatırımları arttırması lazım. Hatay'a hak ettiği yatırımları yaptırsınlar. Bizim yapacağımız yatırımlarda da bize destek versinler" dedi.

Başkan Savaş, HATSU'nun geçmiş dönemlerdeki uyguladığı su tarifelerini de tek tek açıkladı.

"ENFLASYONU YARATAN HÜKÜMET AMA HÜKÜMETİN YARATTIĞI ENFLASYON FARKINDAN BİZE FAYDALANMA DİYORLAR"

Savaş yaptığı açıklamada, "2016 yılında içme suyu satış fiyatı 2 lira 75 kuruştu. Yapılan hesaplamalara göre ise 6 lira 90 kuruş olması gerekiyordu. Satış tarifesinde üç yıl boyunca zam yapılmadı. Bütçe giderlerine göre yapılan hesaplamalarda olması gereken satış fiyatı 2017'de 5 lira 10 kuruş, 2018'de 6 lira 75 kuruş ve 2019 yılında da 5 lira 73 kuruş olarak hesaplanmıştı. 2020 yılında içme suyu satış tarifesi 3.97 lira olarak uygulanırken bütçe giderlerine göre olması gereken satış fiyatı ise 5 lira 78 kuruş olarak hesaplandı. Yani yaklaşık iki dönem suyu düşük fiyata vermişiz. İktidardaki arkadaşlar 2020 yılında 2017'deki fiyatın TEFE TÜFE'sini durdurmuş. Enflasyonu yaratan hükümet ama hükümetin yarattığı enflasyon farkından bize faydalanma diyorlar. Ama bütün iktidar belediyeleri TEFE-TÜFE oranlarına göre su fiyatları belirliyor" dedi.

"KURUMUMUZ ZARARI 72 MİLYON 447 BİN 280 TÜRK LİRASI"

Savaş konuşmasının devamında, "11 Kasım 2021'de içme suyu satış tarifesi 5 lira 8 kuruştan 4 lira 6 kuruşa düştü. Ancak 2021 sonu itibariyle su satış maliyeti 7 lira 61 kuruştu. Yani suyu 3 lira 56 kuruş zararına sattık. Aradaki fark daha sonra bu yılın ilk dört ayında yapılan olağanüstü zamlarla 11 lira 45 kuruş oldu. Kullanılan her bir tonda zarar ettik. Çünkü mecliste azınlıktayız. Arkadaşlar istedikleri gibi keyfi davranıyorlar. 12 Kasım 2021'de yapılan yüzde 20 indirim uygulanmasından sonra 30 Nisan 2022 tarihine kadar kurumumuzun zararı 72 milyon 447 bin 280 Türk lirası oldu" dedi.

"HATSU'YU BATIRMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPIYOR"

Meclis üyelerinin bu tutumundan dolayı ilerleyen zamanlarda Hatay halkına su veremeyebileceklerini de söyleyen Başkan Savaş, "Böyle giderse yakında temiz su veremeyeceğiz. Şimdiden Hatay halkından özür diliyorum. Hatay halkını susuz bırakmak isteyen, hizmeti engelleyen ve mecliste çoğunluğu kullanan bu arkadaşın vebali günahı boynuna. Mevzuatları söylememize rağmen bir şey değişmedi. Hatay Büyükşehir Belediyesi, artık bu yükü kaldıramıyor. Bu arkadaşlar HBB ve dolayısıyla HATSU'yu batırmak için her şeyi yapıyor. HATSU'yu batırdıkları zaman da Hatay halkına su verme şansı olmayacak. Önümüzdeki günlerde olağanüstü meclis toplantısı yapacağız ve bu konuyu gündeme getireceğiz. Orada Hatay halkını kimi düşünüp düşünmediğini göreceğiz. Şu anda elektriğe yüzde 250 zam yapıyorsunuz ama bizi 2017 yılındaki su fiyatının altında su satmaya mecbur ediyorlar" diye konuştu.

"ONLAR YÜZÜNDEN YAKINDA SU VEREMEYECEK DURUMA GELECEĞİZ"

Su fiyatlarında alınan kararları yargıya taşıyacaklarını da belirten Savaş şöyle konuştu:

Mahkemede Hatay halkının haklarını aramaya ve almaya devam edeceğiz. Elbet bir gün mahkemede hukuk tecelli edecek. Meclisteki arkadaşlarımız tazminat ödeme durumda kalacak. Hatay halkının hakkını kimseye yedirmem. Her metreküp zararı mahkemede tespit edilecek ve bu arkadaşlardan alınacak ama bu arkadaşları yönlendiren il başkanı tazminattan muaf tutulacak. Onlar yüzünden yakında su veremeyecek duruma geleceğiz. İl başkanının sokağa çıkma yüzü olmayacak. Yapacağımız HATSU toplantısında bütün meclis üyelerimizi sağduyuya davet ediyorum."

Lütfü Savaş, sokak hayvanlarının toplatılması, bakımı ve tedavileri ile ilgili olarak yasalara ve yönetmeliklere uygun hareket ettiklerini belirtti.

Yasaların iktidar partisi tarafından çıkarıldığını hatırlatan Savaş, "Bu yasaları yirmi yıldır hükümet olan iktidar partisi çıkartıyor. Sokak hayvanları için çıkan son kanun, sokak hayvanlarını nereden aldıysanız oraya bırakmak zorundasınız, diyor. Sokak hayvanları bütün belediyelerin sorumluluğundadır. Nüfusu 75 bini geçen bütün belediyelerin bu konuda sorumluluğu var. İlçe belediyeleri de hayvan barınağı açmak zorunda. Samandağ, Defne, Antakya, Kırıkhan, Reyhanlı, İskenderun, Arsuz ve İskenderun hayvan barınağı açmak zorunda. 2023'ten itibaren Kumlu ilçemiz dışında bütün ilçelerimizin açma zorunluluğu var" dedi.

"İKİ AY İÇERİSİNDE 750 BİN MİSAFİRİMİZ EXPO ALANLARIMIZI ZİYARET ETTİ"

EXPO 2021 Hatay'a olan ilgiden dolayı oldukça memnun olduklarını belirten Başkan Savaş, "İki ay içerisinde 750 bin misafir EXPO alanlarımızı ziyaret etti. 2 milyon ziyaretçiyi hedeflemiştik ama onu aşacak gibiyiz. Gastronomiden eğitimlere, tiyatrodan eğlencelere kadar bu alanlar Hatay'ın göz bebeği oldu. Hatay var oldukça bu alanlar yaşayacak" diye konuştu.

"HİÇBİR AYIRIM GÖZETMEKSİZİN HERKESE DAVETİYE GÖNDERDİK"

Savaş konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Biz Cumhurbaşkanımıza ve bütün bakanlıklarımıza davet gönderdik. Ülkemizi, devletimizi sevdiğimiz için hiçbir ayırım yapmadan herkese davetiye gönderdik. Ne Sayın Valimizi ne de kaymakamlarımızı gönderdiler. Gelenden de gelmeyenden de Allah razı olsun. Türkiye Cumhuriyeti devletimizde çalışan protokolün ve çalışan insanlarımızın milli hadiselerde onları sahiplenmesini istiyoruz. Kendi imkanlarımızla yaptığımız EXPO yerli ve millidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Suudi Arabistan'da 2030'da gerçekleştirilecek EXPO için destek sözüne saygı duyarız. Ama Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti devletine son emanet ettiği Hatay'da EXPO'yu görmesini de isteriz" dedi.

"SİYASAL KAMPLAŞMAYI BIRAKMAMIZ VE MAKULDE BİRLEŞMEMİZ LAZIM"

Lütfü Savaş, gelecek seçimler ve Millet İttifakı'nın çalışmaları hakkında da konuştu.

Türkiye'de yaşayan herkesin hukukun üstünlüğünü kabul eden bir zeminde, ortak bir amaçla birleşmesi gerektiğini ifade eden Savaş, "Siyasal kamplaşmayı bırakmamız ve makulde birleşmemiz lazım. Millet İttifakı şu anda bunu yapıyor. Altılı masa dağılsın diye çok fazla manipülasyon yapılıyor. Sayın genel başkanlarımızın altısı da tecrübeli insanlar. Bence birlik ve beraberliklerini bozmayacaklardır. Bu süreçte altı genel başkana da tarihi bir görev düşüyor" diye belirtti.

"SEÇİMLE BİRLİKTE YENİ BİR SAYFA AÇMAMIZ LAZIM"

Lütfü Savaş, son olarak Ekrem İmamoğlu'nun yargılanması hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

İktidarın muhalefet temsilcilerine sopa göstermesinin doğru olmadığını açıklayan Savaş, "Konu sadece Ekrem İmamoğlu ya da Lütfü Savaş değil. Siyasi partiler olarak hizmette daha iyisi için yarışmalıyız. Ancak seçimler yaklaşırken büyükşehir, il ve ilçe belediyelerimizin üzerinde baskı uygulanması doğru değil. Seçimle birlikte yeni bir sayfa açmamız lazım. İnsanlarımızın kucaklaşması ve saplantılardan uzaklaşması lazım. Millet İttifakı olarak bunu yapıyoruz ve başarılı olacağız" dedi.

ANKA / Yerel