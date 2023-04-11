Hatay Arsuz'daki Çalışmalara Katılan Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç: 'Yaralarımızı Birlikte Saracağız'

Tepebaşı Belediyesi, Hatay’ın Arsuz ilçesinde binlerce depremzede vatandaş için sahur ikramı yapmaya devam ederken ilçeye giderek ekipler ile iftariyelik hazırlayan Başkan Ahmet Ataç, “Deprem bölgesine ne yapılsa azdır. Çünkü olay televizyonlarda görüldüğü gibi değil, çok daha ağır şartlarda hayatlar devam ediyor. Yaralarımızı birlikte saracağız” dedi.

Tepebaşı Belediyesi, Hatay'ın Arsuz ilçesinde binlerce depremzede vatandaş için sahur ikramı yapmaya devam ederken ilçeye giderek ekipler ile iftariyelik hazırlayan Başkan Ahmet Ataç, "Deprem bölgesine ne yapılsa azdır. Çünkü olay televizyonlarda görüldüğü gibi değil, çok daha ağır şartlarda hayatlar devam ediyor. Yaralarımızı birlikte saracağız" dedi.

Tepebaşı Belediyesi ekipleri, Ramazan ayının bereketini Hatay'da depremzede vatandaşlar için paylaşmaya devam ediyor. Depremlerin ardından bölgede yaptığı yardım faaliyetlerini sürdüren Tepebaşı Belediyesi, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sahur yemeği ile Hatay Arsuz'da vatandaşlara destek oluyor. Belediye ekipleri tarafından hazırlanan sahur öğünleri, Hatay Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile günde 5-8 bin vatandaşa ulaştırılıyor.

Başkan Ataç da bölgeye giderek Tepebaşı Belediyesi ekiplerinin çalışmalarını inceledi. CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin ile Ataç, sahur ikramlarının paketleme çalışmalarına da katıldı.

Hatay Milletvekili Suzan Şahin yaptığı değerlendirmede, şunları söyledi:

"Tepebaşı bizim yanımızda, daha önce de defalarca söyledim. Eskişehir ve Tepebaşı depremin ilk gününden bu yana yaralarımızı sarmak üzere yanımızda oldu, çok teşekkür ediyoruz. Şehrim, depremzedelerimiz ve şahsım adıma teşekkür ediyorum. Bölge halkımız pek çok zorluklar çekiyor ve ihtiyaçlarını gidermek için kuyruklarda beklerken bu sahurluklar onlara çadırkentlerde elden teslim ediliyor. Bugün her gün olduğu gibi 8 bin adet sahur ikramını, 8 bin vatandaşımıza ulaştırıyor. Eskişehir'in bu karanlıkta bize kutup yıldızı olmasını asla unutmayacağız. Bir pirincin kıymeti yok ama mahallede herkes çuvala bir pirinç atarsa, çuval dolusu pirinç olur. Bir tane pirinç kimseye fayda sağlamaz ama bir çuval pirinç mahalleyi doyurur. Çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız. İyi ki sizleri tanıdım, yol arkadaşı oldum. Buradan Tepebaşı'na da bir selam göndereyim, Tepebaşı çok şanslı. Herkes belediye başkanı ya da yönetici olabilir. Ama Tepebaşı'nda, Belediye Başkanı ve çalışma arkadaşları ile iyi insanlar, yüreğinde insan sevgisi olan insanlar var. Deprem sonrasında yeni bir şehir tesis etmek üzere sizler gibi insanlara ihtiyacımız var."

Başkan Ataç da şöyle konuştu:

"Bu talebi bize ilettiği için Sevgili Suzan milletvekilimize çok teşekkür ediyorum. Deprem bölgesine ne yapılsa azdır. Çünkü olay televizyonlarda görüldüğü gibi değil, çok daha ağır şartlarda hayatlar devam ediyor. Yaralarımızı birlikte saracağız. Aradan yaklaşık 60 gün geçmesine rağmen birçok eksiklikleri gözlerimle görüyorum. Suzan milletvekilimizin bu konuda bizleri aydınlatarak ihtiyacı belirtmesi ile 11-12 çeşit barındıran kahvaltılıklarımızın ikramına başladık. Çadırkentlerde belediyemiz çalışanları elleri ile teslim ediyor. Bu çalışma bizlerin içine su serpti, tüm oruçlarımız, dualarımız kabul olsun. O dualarla Hatay'daki değişim ve gelişim de süratle tamamlanacak."