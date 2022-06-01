Hastanede tatbikat - Haberler

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2022 Yılı Hastane Afet Planı (HAP) 'Deprem, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) Tahliye' tatbikatı düzenlendi.

Tatbikat, İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Adana Şehir Hastanesi Olay Yönetim Merkezi ekibi, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve hastane saha personeli tarafından yapıldı. Hastanenin HAP Başkanı Başhekim Yardımcısı Dr. Özgür Kara yönetiminde masa başı tatbikatıyla başlayan tatbikat, sahada devam etti.

Senaryoya göre, saat 15.00'te merkez üssü Yüreğir olan 6,9 büyüklüğündeki depremde bir deterjan fabrikasında nitrik asit tankından sızıntı oldu. Sızıntıdan etkilenen 2 işçi ile şehir genelinde enkaz altında yaralanan vatandaşlardan 69'u, AFAD ekipleri ve 112 ambulanslarıyla Adana Şehir Hastanesi'ne getirildi. Yaralılar acil serviste tedaviye alınırken, kimyasal maddeden etkilenen 2 işçi ve kendilerini getiren ambulans için önce deteksiyon (kimyasal tespit) işlemi yapıldı. Ardından işçiler hastanede dekontaminasyona alınarak kimyasal maddeden arındırıldı.

Tatbikat sırasında kriz yönetiminin yanı sıra, hastanenin yeni duruma en kısa sürede hazırlanması ve haberleşmenin de simülasyonu yapıldı. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, tatbikatın her yıl yapıldığını belirterek, "Tatbikatlar, muhtemel özel durumlara karşı hastanemizin hazırlıklı olmasını sağlıyor. Bu tatbikatımızı da başarıyla tamamladık. Tüm ekibe teşekkür ediyorum" dedi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Yerel