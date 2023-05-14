Hastanede 'Oyumu vereyim de öyle öleyim' diyen 94 yaşındaki Ali dede sandığa gitti

İstanbul Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde tedavi gördüğü sırada "Oyumu vereyim de öyle öleyim" sözleri ile gündeme gelen 94 yaşındaki Ali Akgöz, oyunu kullanmak için Esenyurt'ta sandığa gitti.

İstanbul Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde tedavi gördüğü sırada "Oyumu vereyim de öyle öleyim" sözleri ile gündeme gelen 94 yaşındaki Ali Akgöz, oyunu kullanmak için Esenyurt'ta sandığa gitti. Ali dede, seçimlerin vatana ve millete hayırlı olmasını temenni etti.

Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde geçtiğimiz günlerde enfeksiyon nedeniyle tedavi gören 94 yaşındaki Ali Akgöz, "Oyumu vereyim de öyle öleyim" sözleriyle tanınmıştı. Tedavisi bittikten sonra taburcu olarak evinde istirahate çekilen Ali dede, bugün Esenyurt'ta sandık bayına giderek oyunu kullandı. Akgöz, oy kabininden çıktıktan sonra seçimlerin vatana millete hayırlı olmasını temenni etti. - İSTANBUL