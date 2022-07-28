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Hastane yenilenmeye devam ediyor

Hastane yenilenmeye devam ediyor

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nin tadilat çalışmaları devam ediyor.

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Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nin tadilat çalışmaları devam ediyor. Radyoloji servisi önündeki fayanslar yenilenerek, vatandaşlardan tam not alıyor.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Radyoloji servisinin ve diğer laboratuvarların bulunduğu zemin kattaki fayanslardaki kırılmalar özellikle sedye ile katı kullanmak zorunda kalan vatandaşlar için büyük sorun oluşturuyordu. Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ise probleme el atarak hizmetin aksamaması adına hasarlı fayansların değiştirilmesi için harekete geçti. Yapılan programlı çalışma ile hizmet durdurulmadan fayansların değişimi sağlandı.

Radyoloji ve laboratuvar önündeki fayansların değişmesi sonucu sedye ve tekerlekli sandalye kullanan vatandaşlar için de sorun ortadan kalktı. Zemin katı kullanan vatandaşlar, Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz ve hastane yönetimine teşekkür ederek, yaptıkları özverili çalışmalardan dolayı mutluluklarını dile getirdiler. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Kemal Atatürk Devlet Hastanesi Düzce Yerel Haberler

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