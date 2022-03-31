Hastane personeline doğru iletişimin önemi anlatıldı

GÖLYAKA, DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi Hastanesi'nde veri personelleri ile hasta ve hasta yakınları arasındaki kaliteli bir iletişim süreci oluşturmak amacıyla eğitim düzenlendi.

Düzce Üniversitesi Hastanesi hizmet içi eğitimlerle personelin mesleki becerileri katkı sağlayarak, performans verimliliğini artırmayı amaçlıyor. Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı Öğretim Görevlisi Nurgül Soydaş tarafından veri personellerine "İletişim ve İnsan" başlıklı eğitimin ikincisi düzenlendi.

"Kurumun dışa açılan yüzü çalışanlardır"

Katılımcıları eğitime adapte etmek ve verimliliğini arttırmak amacıyla tanışma ve kaynaşma etkinliği ile başlayan eğitimde personeller; iletişimin önemi, iletişim süreçleri, doğru iletişimin formülü, yanlış dinleme türleri, iletişim önündeki engeller başta olmak üzere kendilerine mesleki anlamda katkı sağlayacak bilgiler edindi. İletişimi yaşamın zenginleştiren veya fakirleştiren sihirli bir olay olarak ifade eden öğretim görevlisi Soydaş, kurumun dışa açılan yüzünün çalışanlar olduğuna dikkat çekerek katılımcılara çevre ile olumlu iletişim oluşturmada etkili olan faktörleri anlattı.

"Eğitime önem veriyoruz"

Sağlık hizmetlerinin sunumunda iletişimin önemine dikkat çeken Hastane Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, hastanedeki hizmet kalitesini arttırarak hasta ve hasta yakınlarıyla etkin bir iletişim bağı oluşturmak için eğitime önem verdiklerini dile getirdi. İkinci kez düzenlenen iletişim eğitimi ile kaliteli bir iletişim süreci oluşturmayı amaçladıklarını belirten Prof. Balbay, hastanedeki iletişim eğitiminin düzenli periyotlarla tüm personeli kapsayacak şekilde planlandığı bilgisini paylaştı. İnteraktif şekilde gerçekleşen eğitimden memnun kalan katılımcılar, eğitiminin mesleklerine olumlu etkiler sunduğunu ifade ederek, düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. İletişim becerilerini geliştirmek ve etkili iletişim kurmanın inceliklerinin paylaşıldığı "İletişim ve İnsan" başlıklı eğitim, üç oturum şeklinde tüm veri personellerine verileceği bildirildi. - DÜZCE