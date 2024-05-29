Adana'da Sağlık Çalışanları İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarını Protesto Etti

Adana'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği saldırıları protesto etmek amacıyla Adana Şehir Hastanesi koridorlarında 'sessiz yürüyüş' gerçekleştirdi.

' Gazze için harekete geç' sloganı ile Adana Şehir Hastanesi koridorlarında sessiz yürüyüş gerçekleştirildi. Sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri tepkilerini, ' Gazze'ye ses ol, işgale dur de', 'ben doktorum, hedef değil', 'çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil' yazılı pankartlarla dile getirdi. Hastane içerisindeki birçok bloğu kapsayan yürüyüşte, grup herhangi bir slogan atmayarak gerçekleştirdiği yürüyüşü sessiz bir biçimde tamamladı. Hastanedeki vatandaşların da ilgiyle takip ettiği yürüyüşte, Gazze'de İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırılara dikkat çekildi.

Yürüyüşün ardından hastane önünde savaş nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları ve sivillere yönelik basın açıklaması yapıldı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Ali Ekber Çiftçi, "Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Tıp Fakültesi öğrencileri olarak uzun yıllardır Gazze topraklarında yaşanan ve bitmek bilmeyen hukuksuz saldırılarla sivillerin, çocukların, yaşlıların, basın mensuplarının ve sağlık çalışanı kardeşlerimizin hayatını kaybetmesine sebep olan saldırıları protesto etmek amacıyla bir araya geldik. Yaklaşık 8 aydır süren zulüm ve saldırılara rağmen Gazze'yi terk etmeyip mücadele eden onurlu Gazze halkını ve hastaneleri yurtları belleyen onurlu hekim ve sağlık çalışanlarını selamlıyoruz. Tüm acılara rağmen sabreden, kan revan içinde hastane köşelerinde yatan, ihtiyaç duyduğu tedavilere ulaşamayan Gazze'deki tüm hastalarımıza Rabbimizden şifa diliyor, şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz" dedi.

Refah'ta sivillerin bulunduğu çadır kente yönelik gerçekleştirilen saldırıya da vurgu yapan Çiftçi, "İsrail, Refah çadırkent bölgesine sığınan yerlerinden edilmiş Filistinli sivilleri, çocuk, yaşlı, kadın demeden yakarak şehit etti. Bizler bu davayı şuan içinde bulunduğumuz kampüslerde, yarın da içinde bulunacağımız iş yerlerinde ve yetiştireceğimiz nesillerde yaşatmak zorundayız. Dünyayı sermayesiyle yöneteceğine inanan Siyonistlere ders vermek niyetiyle üniversitemizde bulunan kantinlerde, sağlık camiasının büyük bir kısmını kapsayan ilaç firmalarında bizi zulme ortak hale getiren markaları insan olmanın verdiği sorumluluk gereği boykot edelim. Gazze'nin masumlarına mahcup olmamak için her yolu denemeye devam ederken, nehirden denize özgür Filistin demeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ADANA