Hastane giriş-çıkışında kapan kabusu

Samsun'da göğüs ve fizik tedavi hastanelerinin bulunduğu kampüsteki kapanlar, sürücülerin korkulu rüyası haline geldi.

İlkadım ilçesinde aynı kampüste yer alan Dr. Kamil Furtun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi'nin çıkışındaki, Fizik Tıp ve Rehabilitasyon Hastalıkları Hastanesi'nin de girişindeki araç lastik kapanları, iddiaya göre teknik bir sorundan dolayı araçların lastiklerini patlatıyor. Aynı bölgede araç lastiği patlayan taksi sürücüsü, hastane çevresindeki kapanların sorunlu olduğunu, birçok vatandaşın burada aynı sıkıntıyı yaşadığını ve yetkililer tarafından müdahale edilmesi gerektiğini söyledi. Kapanlar nedeniyle yeni lastik almak zorunda olduklarını ifade eden birçok sürücü, kapanlardaki sorunun çözülmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

"Bugün benim yarın senin lastiğin patlar"

Kapanın üstünden normal bir şekilde geçerken lastiğinin patladığını ifade eden Kadir Keskin, "Kapanın onarılması lazım. Burada büyük bir sıkıntı var. Bugüne kadar birçok kapanın üstünden geçtim ama böyle bir sıkıntı yaşamadım. Orası çok keskin ve demirlerinin onarılması lazım. Bugün benim başıma, yarın başkasının başına gelecek. Ben buradan ilgililere sesleniyorum, bir an önce bu kapanları düzeltsinler" dedi.

"Yetkililerden gerekli tedbiri alınmasını istiyoruz"

Lastik kapanında teknik bir hatanın olabileceğini, bunun gibi durumların sürekli yaşandığını dile getiren Mecit Azak, "Arkadaşın başına gelen, yarın bir gün bizim başımıza da gelebilir. Yetkililerden gerekli tedbirin alınmasını istiyoruz. Kapan ters değil ama demek ki bir teknik hata var. Çıkışında lastikleri kapıyor" diye konuştu.

"Yazık günah hastalar burada mağdur kalıyorlar"

Bölgedeki kapanlardan dolayı birçok araç lastiğinin patladığını ve insanların mağdur olduğunu anlatan Tarık Talha ise "Yazık günah hastalar burada mağdur oluyorlar. Burada bir sürü teker patladı. İnsanlar mağdur. Adam dalgın oluyor normal şekilde buradan geçiyor ama sıkıntı yaşıyor. Normal şekilde kapandan geçmeye çalışsa da sıkıntı çıkıyor teker patlıyor" şeklinde konuştu.

Hastaneden açıklama

Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi yönetimi konuyla ilgili inceleme başlatırken, Fizik Tıp ve Rehabilitasyon Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet İsmailoglu ise 5 ay önce kapanların yenilendiğini, daha önce böyle durumların yaşandığını, şu anda ise kapanla ilgili herhangi bir sıkıntı olmadığını söyledi. - SAMSUN