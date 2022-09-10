Hastane bahçesindeki çatıda mahsur kalan kediyi personel kurtardı Yerel Haberler Samsun'da hastanenin bahçesindeki sigara içme alanı çıtasında mahsur kalan kediyi hastane personeli kurtardı. Samsun'da hastanenin bahçesindeki sigara içme alanı çıtasında mahsur kalan kediyi hastane personeli kurtardı. Edinilen bilgiye göre, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki sigara içme alanının çatısına çıkan kedi burada mahsur kaldı. Kedinin çaresiz bakışlarını gören hastane çalışanı klinik destek personeli Eren Demir kediyi bulunduğu yerden kurtardı. Kedinin uzun süre orada kaldığı öğrendiğini belirten Eren Demir, "Kedi çıktığı çatıdan inememiş. Çaresiz baktığını gördüm. Yan tarafından çatıya uzanıp kediyi kurtardım" dedi. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Samsun kedi Yerel Haberler

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