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Hastalıkları Yüzünden Ayakları Şişen Kadın Çare Arıyor

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Kahramanmaraş'ta yaşayan Elife Karakız, bacaklarında oluşan damar tıkanıklığı nedeniyle yürümekte zorluk çekiyor ve çare arıyor.

Kahramanmaraş'ta hastalıkları yüzünden ayakları şişen ve yara oluşan kadın çare arıyor.

Türkoğlu ilçesinde konteyner kentte yaşayan 45 yaşındaki 3 çocuk annesi Elife Karakız, bacaklarında oluşan damar tıkanıklığı nedeniyle yürümekte zorluk çekiyor. Sürekli bacaklarının şiştiğini ve yaraların oluştuğunu söyleyen kadın hastalığı için çare arıyor.

10 yıldan bu yana dışarıya çıkamadığını söyleyen Karakız, "Ben 21 yaşında şeker hastalığına yakalandım. Yaşım 45 oldu. Ayaklarımda damar tıkanması var. Akciğerimde sıvı var. Böbreklerime şekerim vurdu. 10 yıldan bu yana ayağımdaki damar tıkanıklığından dolayı dışarıya çıkamadım. Hiç yürüyemiyorum" dedi.

Çarşıyı pazarı unuttuğunu söyleyen Karakız, "Ben çarşıyı pazarı unuttum. Hiçbir yere gidemiyorum, bayram olsun, düğün olsun. Sürekli evde oturuyorum, hiçbir yere gidemiyorum. Ben çocuklarıma hem baba oldum hem anne oldum" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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