Hastalığa Dikkat Çekmek İçin Bisiklet Turu ve Konser Düzenlendi

(ZONGULDAK) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, Karadeniz Ereğli Musiki Topluluğu ve Karadeniz Ereğli Bisiklet Severler Derneği'nin öncülüğünde Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası 7 yaşındaki Asaf Ali'nin tedavisi için farkındalık oluşturmak amacıyla konser ve bisiklet turu düzenlendi.

Karadeniz Ereğli Musiki Topluluğu ve Karadeniz Ereğli Bisiklet Severler Derneği'nin öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, hem hastalığa dikkat çekildi hem de yardım kampanyasına destek çağrısı yapıldı.

Musiki Topluluğu üyesi Güler Önder, daha önce SMA Tip 1 hastası bir çocuk için düzenlenen yardım konserinden kalan gelirin, kampanyası sona eren Eliz bebeğin ardından DMD hastası Asaf Ali'ye aktarıldığını belirtti.

Konserin ardından süreci yakından takip ettiğini ifade eden Önder, şunları kaydetti:

"Asaf'ın ailesine Çaycuma'da oldukları için Karadeniz Ereğli'den yeterince destek ulaşmıyor. Onların bize sarılmasıyla bu sorumluluğu daha fazla hissettim. 110 milyon liralık tedavi masrafı için yüzde 28'lik kısmı toplandı. Ancak zamanla yarışılıyor. Bu nedenle kadınların desteğiyle bir kermes düzenledik. Bisiklet Severler Derneği'ne rica ettim, hemen kabul ettiler. Bugün şehrin caddelerinde pedal çevirerek hem Asaf'a hem de diğer DMD ve SMA hastası çocuklarımıza dikkat çekmek istiyoruz."

Önder, bu mücadelenin sadece bireysel çabalarla yürütülebilecek bir şey olmadığına dikkati çekerek, "Bir çocuğu tedaviye gönderdik ama herkes bu kadar şanslı değil. Bu kampanyanın başarıyla sonuçlanması için toplumun her kesiminden desteğe ihtiyaç var" dedi.

"Evladımı kaybetmek istemiyorum"

Asaf Ali'nin annesi Tansu Özkan ise oğlunun bir yaşında DMD tanısı aldığını, 7 yıldır bu hastalıkla mücadele ettiklerini anlattı. Kampanyalarının valilik izniyle yürütüldüğünü belirten Özkan, şöyle konuştu:

"Tedavi şansı artık var ama maliyeti çok yüksek. Amerika'da geliştirilen ve Dubai üzerinden uygulanabilen bu tedavi için bize verilen fatura 110 milyon lira. Yüzde 28'ini halk desteğiyle tamamladık ama yeterli değil. Kasım ayında kampanya bitecek. Zamanımız kısıtlı. Asaf şu an tedaviye uygun durumda, ama yürüyemez hale gelirse tedavi imkanı ortadan kalkacak."

Özkan, evladını kaybetmek istemediğini belirterek, "Bir anne olarak tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Asaf Ali bu bölgenin evladı. Lütfen sesimizi duyun ve kampanyamıza destek olun" ifadesini kullandı.

"İyilik bulaşıcıdır"

Karadeniz Ereğli Bisiklet Severler Derneği üyesi Yasin Sezai Yılmaz, farkındalık oluşturmak amacıyla etkinliğe katıldıklarını söyledi. Yılmaz, etkinliğin anlamına dikkat çekerek, "İyilik bulaşıcıdır. Bugün bisikletlerimizi sürerek bu iyiliği yaymak istiyoruz. Umuyorum ki bu iyilik Asaf'a ulaşır ve en kısa sürede sağlığına kavuşur" değerlendirmesinde bulundu.

Etkinlik kapsamında şehir merkezinde bisiklet turu düzenlenirken, vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı ve yardım kampanyasına destek çağrısı yapıldı.