Hastaları asker ve sıhhiye kıyafetiyle karşıladılar

ÇANAKKALE (İHA) - Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde hastalar, Çanakkale Savaşı dönemindeki asker ve sıhhiye kıyafetleri ile karşılanırken, personelin menüsünde ise üzüm hoşafı, buğday çorbası ve ekmek vardı.

Afyonkarahisar Devlet hastanesi hır yıl olduğu gibi bu yıl da 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde şehitlerimizi farklı bir yöntemle andı. Başhekim Mehmet Duran'ın talimatıyla hastane girişindeki karşılama görevlileri Çanakkale Savaşı dönemindeki asker ve sıhhiye kıyafetleri ile hastaları karşılayarak yardımcı oldular. Hastanenin öğle menüsünde ise alışıla gelmiş menünün dışında Çanakkale menüsü vardı. Hastane personeli 18 Mart'ta üzüm hoşafı, buğday çorbası ve ekmek yiyip şehitlerimizi ve gazileri yad etti. - AFYONKARAHİSAR