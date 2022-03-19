Hastalanan kuzuya evde bebek gibi bakıyorlar

SİNOP Sinop'ta hastalanan kuzuyu evlerine alan aile, ona bebek gibi bakıyor.

Geçirdiği hastalık nedeniyle veteriner klinikte serum takılan, 6 kardeşten birisi olan ve ismine 'Adam' koyulan 1,5 aylık kuzu, aileyle birlikte eve döndüklerinde tekrar rahatsızlandı. Hastalığı geçmediği için İri ailesi ise Korucuk Mahallesi'ndeki evlerinde ona bakmaya başladılar. Kuzu Adam'ı tıpkı bir bebek gibi bakmaya başlayan İri ailesi, banyoda yıkayarak ateşini düşürmeye çalıştı. Altına bez bağlayıp karnını da biberonla verdikleri sütle doyuran aile, soğuk ve karlı havada üşüdüğü için de üzerine battaniye örterek kaloriferin yanında yatırdı. Kuzuyu çocuğu gibi sevdiğini belirten 61 yaşındaki baba Ayhan İri, "Kuzu rahatsızlandı. Sonra veterinere götürdük. Veteriner serum taktı. Serum taktıktan sonra eve geldik. Baktık yine devam ediyor. Biz de bunun üzerine eve aldık. Ateşi düşsün diye yıkayıp serinlettik. Kuzumuza evde bakıyoruz, çocuklar gibi seviyoruz" dedi.

Kuzunun yanından ayrılmayan Ayhan İri, sevgi ve şefkatiyle birlikte sık sık veterinere götürüp iyileştirmeye çalışıyor.