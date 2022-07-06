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Hasta, yaşlı ve kimsesizlerin evleri temizleniyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Hasta, yaşlı ve kimsesizlerin evleri temizleniyor

Adıyaman Belediyesi kurduğu ekiple, Kurban Bayramı öncesi hasta, yaşlı ve kimsesizlerin evlerini temizliyor.

Adıyaman Belediyesi kurduğu ekiple, Kurban Bayramı öncesi hasta, yaşlı ve kimsesizlerin evlerini temizliyor.

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi oluşturulan temizlik timiyle, imkanı olmayan, engelli ve kimsesiz yaşlı vatandaşların evlerini baştan aşağı temizliyor.

Projeden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise evlerini pırıl pırıl eden ekiplere teşekkür etti. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kurban Bayramı Adıyaman Yerel Haberler

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