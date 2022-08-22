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Hasta ve yaşlı bakımı onlara emanet

Yerel Haberler

Hasta ve yaşlı bakımı onlara emanet

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, hasta ve yaşlı bakımı yapmak zorunda kalan bireylere yönelik açtığı ücretsiz hasta ve yaşlı öz bakımına destek olacakların eğitim kursu tamamlandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, hasta ve yaşlı bakımı yapmak zorunda kalan bireylere yönelik açtığı ücretsiz hasta ve yaşlı öz bakımına destek olacakların eğitim kursu tamamlandı. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, evde bakım hizmetlerinden yararlanan vatandaşlara daha nitelikli hizmet vermek için çalışmalarına devam ediyor. Bu bağlamda hasta ve yaşlı öz bakımına destek olacakların eğitim kursu düzenlendi.

Kursta; yaşlılığın tanımı ve özellikleri, yaşlıların rehabilitasyonu ve ihtiyaçları, yaşlıların günlük bakımı, hastanın gereksinimleri ve hijyen kuralları, hasta ünitesi ve hasta yatağı ile ilgili uygulamalar, yatak yarası tedavisi ve korunma yolları, sürgü, derece, nabız ve solunum, hastayı rahatlatma teknikleri ve kullanılan araçlar, hasta ve yaşlılarda beslenme, pansumanlar, kanamalar ve ilk yardım, suni teneffüs ve kalp masajı gibi çeşitli konuları işlendi. Uygulamalı ve teorik bilgilerin verildiği ve bir ay süren kursu başarıyla tamamlayan 95 öğrenciye Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika verildi. Sertifika alan kursiyerler, hastane, huzurevi, bakımevi, rehabilitasyon merkezleri ve evlerde çalışma imkanı bulabilecek.

Kursiyerler uygulama yaptı

Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerler, eğitmenleri eşliğinde yaşlı ziyaretleri gerçekleştirdi. Yaşlıları evlerinde ziyaret eden kursiyerler Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan hediye paketlerini yaşlılara ulaştırdı. Kursiyerler, yaşlıların bakımını yaparak tansiyon, şeker, nabız gibi sağlık kontrollerini de gerçekleştirdi. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, yeni dönemde açacağı hasta ve yaşlı öz bakımına destek olacakların eğitim kursu için kayıt almaya devam ediyor. Kurstan faydalanmak isteyenler Koşuyolu Kadın Yaşam Merkezi'ne şahsi başvuru olarak başvurup kayıt yapabilecek. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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