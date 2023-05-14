Hasta ve engelli seçmenler sağlık ekiplerinin yardımıyla sandığa gidiyor

Kırıkkale'de hastanede yatan, evde sağlık hizmeti alan ve yatağa bağımlı olan seçmenlerin, ambulanslarla okullara götürülerek oy kullanmaları sağlanıyor.

Kırıkkale'de hastanede yatan, evde sağlık hizmeti alan ve yatağa bağımlı olan seçmenlerin, ambulanslarla okullara götürülerek oy kullanmaları sağlanıyor.

Kırıkkale'de, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri için oy kullanma işlemi sürüyor. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir genelinde hastanede yatan, evde sağlık hizmeti alan ve yatağa bağımlı seçmenlerin oy kullanma haklarını yerine getirmelerini sağlamak amacıyla ambulanslarla okullara götürülüp, getirilmesi sağlanıyor.

Sağlık görevlileri tarafından ambulansla evinden alınarak oy kullanacağı okula getirilen yürüme engellisi Abdullah Öncü (72), seçimlerin hayırlı uğurlu olmasını belirterek, yapılan hizmetten dolayı sağlık personeline teşekkür etti.

Seçimlerin hayırlı olmasını dileyen Abdullah Öncü'nün eşi Raziye Öncü (72) ise, "Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Hangisi hayırlısı ise o olsun. Allah sağlık ekibimize de zarar vermesin" dedi. - KIRIKKALE