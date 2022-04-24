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Hasta çocukları unutmadılar

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Hasta çocukları unutmadılar

Düzce AK Parti Kadın Kolları yönetimi, hastanede tedavi gören çocukları ziyaret etti.

Düzce AK Parti Kadın Kolları yönetimi, hastanede tedavi gören çocukları ziyaret etti.

Düzce AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gönül Asuk ve yönetim kurulu üyeleri, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret etti. Çocuklara çeşitli hediyeler veren kadınlar, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Kemal Atatürk, Devlet Hastanesi, AK Parti, Düzce, Yerel, Haberler

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