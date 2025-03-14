Hasta Buzağıyı Jandarma Aracıyla Eve Götürdü

Erzurum'da hasta buzağısını kızakla şehir merkezine getiren çiftçi, tedavi ettirdiği hayvanını jandarma kar üstü aracıyla evine götürdü.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum'un Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi Birye-Piri mezrasında hayvancılıkla uğraşan bir vatandaş bir hafta önce doğmuş olan ve hastalanan buzağısını veterinere götürmek amacıyla kızakla Erzurum şehir merkezine getirdi. Buzağıyı veterinerde muayene ve tedavi ettiren besici ardından Palandöken Dağı'nın eteklerinde bulunan ikametgahına kızak vasıtasıyla gidemedi. Vatandaş, Palandöken Kayak Merkezinde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma timlerinden yardım isteyince timler, vatandaşı ve buzağısını kar motoru ile güvenli bir şekilde ikametgahına ulaştırdı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, zor durumlarında yanlarında olmak için 7/24 görevlerinin başında olacakları belirtildi. - ERZURUM