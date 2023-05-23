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Hasarlı bina yıkımı esnasında iş makinesi devrildi

Hasarlı bina yıkımı esnasında iş makinesi devrildi

Yerel Haberler

Depremde ağır hasar alan Adıyaman'da, hasarlı bina yıkımı esnasında devrilen iş makinesinin operatörü hafif şekilde yaralandı.

Depremde ağır hasar alan Adıyaman'da, hasarlı bina yıkımı esnasında devrilen iş makinesinin operatörü hafif şekilde yaralandı.

6 Şubat depreminde ağır hasar alan iller arasında bulunan Adıyaman'ın Alitaşı Mahallesi Bozbey Caddesi üzerinde bulunan hasarlı bir binanın yıkımı yapıldı. Yıkım esnasında aniden çöken binanın duvarları iş makinesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle iş makinesi devrildi. Devrilen iş makinesinin operatörü olayı hafif sıyrıklarla atlattı. Operatör, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Devrilen iş makinesi ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. - ADIYAMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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