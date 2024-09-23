Hasankale Şehitliği'nde Bakım ve Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor
Erzurum'un Pasinler ilçesindeki Hasankale Şehitliği'nde bakım onarım ve temizlik çalışmaları sürüyor. Yatılı Bölge Okulu personeli Veysel Şimşek, kahraman şehitlerimize olan borcunu ödemek amacıyla şehitliğin onarımını yapıyor ve temizliğini düzenli olarak gerçekleştiriyor. Şimşek, şehitler sayesinde huzurlu bir yaşam sürdüğümüzü belirtti.
Erzurum'un Pasinler ilçesinde bulunan Hasankale Şehitliği'nde bakım onarımın yanında temizliği de aksatılmadan sürdürülüyor.
Pasinler Yatılı Bölge Okulu sınırları içinde bulunan Doğu Cephesinde kahramanca mücadele edip şehit düşen askerlerimizin naaşlarının defnedildiği Hasankale Şehitliği, Pasinler Bölge Yatılı Okulu personeli Veysel Şimşek tarafından daha temiz ve güzel hale getirilmesi için bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Okul personeli Veysel Şimşek, güzel vatanımızın bugünlere gelmesinde emeği olan aziz şehitlerimize olan borcumu bu şekilde ödemeye çalışıyorum.' Şehitliğimizin tahrip olan yerleri onarıp, düzenli bir şekilde temizliğini de yapıyorum. Bugün bizler rahat bir şekilde bir yaşam yaşıyorsak onların sayesinde. Allah onlardan razı olsun dedi. - ERZURUM